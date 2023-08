Já são conhecidos os adversários de Luís Castro e Jorge Jesus nas 'meias' da Taça dos Campeões Árabes

O Al Hilal de Jorge Jesus e Rúben Neves e o Al Nassr Luís Castro e Cristiano Ronaldo já sabem contra quem vão disputar o acesso, na próxima quarta-feira, à final da Taça dos Clubes Campeões Árabes.

O vice-campeão saudita Al Nassr defrontará, a partir das 16 horas, os bicampeões iraquianos do Al Shorta, enquanto que o Al Hilal travará, três horas depois (19h), forças com os sauditas do Al Shabab, orientado pelo antigo treinador do Sporting Marcel Keizer.

Caso ultrapassem os seus adversários na meia-final, Luís Castro e Jorge Jesus travarão um duelo entre treinadores portugueses na final da competição, que apenas por uma vez no seu historial foi conquistada por um clube saudita - em 2004/05, pelo Al Ittihad, que na presente edição foi eliminado pelo Al Hilal, após perder por 3-1.