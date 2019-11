Já se 'sabe' a nacionalidade da equipa que vai ganhar a Libertadores em 2020

É certo que vale apenas pela curiosidade e provavelmente será somente levado a sério por alguém muito supersticioso, mas o jornal argentino Olé 'anunciou' esta segunda-feira ter descoberto de qual país será originário o vencedor da próxima edição da Libertadores. A fórmula de previsão? O vencedor da edição do ano passado da... Copa Sul-Americana.É que, segundo dos dados 'descobertos' pelos argentinos, a segunda prova de clubes da América do Sul serviu nos últimos sete anos como ferramenta de previsão para o título da edição do ano seguinte da Libertadores, já que sempre que uma equipa de um determinado país venceu... no ano seguinte uma da mesma origem ganhou a outra.A insólita sequência começou em 2012, quando o São Paulo venceu a Sul-Americana, abrindo caminho à vitória do Atlético Mineiro, um ano depois, na Libertadores. A tendência seguiu intacta nos anos seguintes, com vencedores argentinos e colombianos, até chegar uma vez mais ao brasileiros, com o Flamengo a 'confirmar' aquilo que o Athletico Paranaense tinha 'desenhado' em 2018.Então, e agora, quem vencerá a Libertadores de 2020? Se a tendência se mantiver, o título vai rumar ao Equador, já que o vencedor da Sul-Americana foi o Independiente del Valle. A suceder, seria apenas a segunda vez que um país daquele país chegaria ao trono da América do Sul, depois da Liga de Quito em 2008.São Paulo (Brasil) vence a Sul-AmericanaAtlético Mineiro (Brasil) vence a LibertadoresLanús (Argentina) vence a Sul-AmericanaSan Lorenzo (Argentina) vence a LibertadoresRiver Plate (Argentina) vence a Sul-AmericanaRiver Plate (Argentina) vence a LibertadoresIndependiente Santa Fe (Colômbia) vence a Sul-AmericanaAtlético Nacional (Colômbia) vence a LibertadoresChapecoense (Brasil) vence a Sul-AmericanaGrémio (Brasil) vence a LibertadoresIndependiente (Argentina) vence a Sul-Americana: River Plate (Argentina) vence a Libertadores: Athlético Paranaense (Brasil) vence a Sul-Americana: Flamengo (Brasil) vence a Libertadores: Independiente del Valle (Equador) vence a Sul-Americana: vencedor equatoriano na Libertadores?