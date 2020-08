'Já vejo o Messi ali ao fundo': Lucho é o 2º argentino com mais títulos

Foi esta semana que o nosso bem conhecido Lucho González conquistou o Campeonato Paranaense pelo Athletico Paranaense. Venceu o 29º título da carreira e já é o segundo jogador argentino com mais troféus, seguindo na perseguição a Messi (36) e ocupando agora o lugar que era de Carlitos Tévez (28).

Quem fez as contas foi o diário 'Olé', que averbou 29 troféus ao médio de 39 anos, iniciando a contagem com o título da Primera B Nacional, em 2003, ao serviço do Huracán.

Foi pelo FC Porto, onde passou vários anos, que mais conquistas alcançou - um total de 11 títulos.

Angel Di María (26), Javier Mascherano, Esteban Cambiasso e Alfredo Di Stéfano? (25) completam a lista.

1) Primera B Nacional de 2000, com o Huracán.

2) Clausura 2003, com o River.

3) Pré-olímpico de 2004, com a Argentina.

4) Clausura 2004, com o River.

5) Jogos Olímpicos de 2004, com a Argentina.

6) Primeira Liga de 2006, com o FC Porto.

7) Taça de Portugal de 2006, com o FC Porto.

8) Supertaça de Portugal de 2006, com o FC Porto.

9) Primeira Liga de 2007, com o FC Porto.

10) Primeira Liga de 2008, com o FC Porto.

11) Primeira Liga de 2009, com FC Porto.

12) Taça de Portugal de 2009, com FC Porto.

13) Ligue 1 de 2010, com o Olympique de Marselha.

14) Taça da Liga de França de 2010, com o Olympique de Marselha.

15) Supertaça de França de 2010, com o Olympique de Marselha.

16) Taça da Liga de França de 2011, com o Olympique de Marselha.

17) Supertaça de França de 2011, com o Olympique de Marselha.

18) Taça da Liga de França de 2012, com o Olympique de Marselha.

19) Primeira Liga de 2012, com o FC Porto.

20) Supertaça de Portugal de 2012, com o FC Porto.

21) Primeira Liga de 2013, com o FC FC Porto.

22) Supertaça de Portugal de 2013, com o FC Porto.

23) Copa Libertadores de 2015, com o River.

24) Suruga Bank de 2015, com o River.

25) Copa Sul-Americana de 2018, com o Athletico Paranaense.

26) Campeonato Paranaense de 2018, com o Athletico Paranaense.

27) Suruga Bank de 2019, com o Athletico Paranaense.

28) Copa Brasil do Brasil de 2019, com o Athetico Paranaense.

29) Campeonato Paranaense de 2020, com o Athletico Paranaense.