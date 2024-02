Jaap Stam está de volta: Holandês assume comando de clube do 7º escalão

Jaap Stam, de 51 anos, é uma figura que dispensa qualquer tipo de apresentações. Central raçudo, brilhou forte no futebol europeu e teve como coroa de glória a presença no Manchester United, onde conquistou o respeito mundial pela forma férrea como sempre defendeu a camisola red devil. Passou também por PSV, Lazio, Milan e Ajax.

Como treinador não tem sido tão feliz, apesar de já ter liderado Reading, PEC Zwolle, Feyenoord e o já referido FC Cincinnati. Agora vai assumir o comando dos amadores do DOS Kampen, emblema que alinha no 7º escalão do futebol holandês. E há um motivo para este inusitado 'casamento' - foi lá que começou carreira.

"É excelente estar de volta. Tivemos boas conversas e aceitei, porque aqui me deixam assumir o cargo de treinador, mantendo as minhas funções como comentador televisivo. Já ajudei o clube no ano passado, especialmente com o desenvolvimento do departamento jovem. Perguntaram-me se queria assumir o cargo e aceite", resumiu.