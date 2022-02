Jack Wilshere assina pelos dinamarqueses do Aarhus

Jack Wilshere estava sem clube mas a espera pelo novo desafio na carreira acabou. O internacional inglês foi anunciado num destino inusitado: o Aarhus, da Dinamarca.O médio, de 30 anos, que se formou no Arsenal e aí fez grande parte da carreira, assinou pelos dinamarqueses até ao final da temporada.Wilshere estreou-se a nível sénior nos gunners, em 2008/09, e aí jogou até 2017/18. Depois, envergou as camisolas do West Ham e, na última meia época de 2020/21, do Bournemouth."Desde que comecei a treinar com o Arsenal, nunca escondi que estava pronto para 2022 e para um novo clube. Agora deu certo e será um novo e empolgante desafio para mim. Estou num ponto da minha carreira em que preciso recomeçar depois de um período difícil e foi essa oportunidade que o Aarhus me ofereceu. Estou muito grato por isso e farei tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar a equipa a seguir em frente", frisou em declarações pelo novo emblema.O Aarhus é o atual sétimo classificado do campeonato dinamarquês, com 24 pontos em 18 jornadas, a 11 do líder Midtjylland.