Jackson Martínez admite que gostaria "de ter ficado em Madrid"

Numa entrevista para o programa ‘Vamos’ do canal espanhol Movistar, o antigo ponta de lança do Porto, Jackson Martínez, relembrou os seus tempos no Atlético de Madrid: "Gostaria de ter ficado, mas há coisas que não conseguimos controlar nos clubes. Enquanto não forem dadas explicações sobre a minha situação em Madrid, não vou dar detalhes. Não me parece necessário falar sobre isso.".





O colombiano falou da relação que tinha com o treinador Diego Simeone: "Com Simeone não tive nenhum tipo de problema. Eu pedia-lhe para me dar minutos e que iria dar resposta dentro de campo, mas as coisas não saíram da forma que eu queria.".O talento musical do jogador também foi abordado na entrevista. Jackson lançou um álbum de canções religiosas que compôs numa fase complicada da sua vida. "Num momento crítico da minha carreira, quando tive duas cirurgias que me afastaram muito tempo dos relvados, dediquei-me um pouco mais a compor músicas e tomei a decisão de lançar um álbum", disse o colombiano que actualmente está sem clube.