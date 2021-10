Jackson Martínez confessa "vida de luxúria e pecados": «Estive rodeado de álcool, de cigarros...»

Durante três anos Jackson Martínez espalhou a sua qualidade no futebol europeu, com golos e mais golos ao serviço do FC Porto, mas nem tudo na sua vida foi positivo. Para lá das lesões que lhe cortaram uma carreira que parecia destinada a altos voos, o antigo avançado colombiano, agora dedicado ao mundo da música, confessa agora que chegou a viver aquilo que diz ter sido uma "vida de luxúria e alegria nos pecados". Muito por culpa das amizades que teve.





"Tive uma vida de luxúria e alegria nos pecados. Desfrutava deles porque não os via dessa forma. Via-os como algo normal, como todo o mundo faz. Nunca verás Deus como tudo até ao momento em que seja a única coisa que tens, por isso tomei a decisão de me focar nele. No meu caso comecei a sentir que algumas amizades que tinha levavam-me para as festas, os copos... Estive rodeado de álcool, de cigarros e muitas outras coisa também", confessou o antigo avançado, em declarações ao programa 'Lo sé todo', do Canal 1 colombiano.Agora retirado dos relvados, Jackson dedica-se ao mundo da música e por estes dias encontra-se a promover o seu segundo single, intitulado 'Las 2 Puertas.