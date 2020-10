Jackson Martínez: «Pandemia é uma mensagem de Deus»

Jackson Martínez abordou a pandemia da Covid-19, numa entrevista ao portal italiano ‘TuttoMercatoWeb’. O antigo avançado de FC Porto e Portimonense acredita que se trata de uma mensagem divina: "Acho que a pandemia é uma mensagem de Deus à humanidade para que possamos refletir com mais cuidado sobre ele, sobre a sua palavra e os seus ensinamentos. Deus é eterno nas coisas passageiras."

O colombiano refletiu sobre a situação que está a afetar toda a população mundial: "Este momento está a lembrar-nos da realidade da morte: todos nós vamos lá chegar um dia, sabemos bem que o nosso tempo na terra não é ilimitado e a situação atual deve-nos fazer ver melhor. Devemos explorar a nossa vida da maneira mais sábia possível."

Jackson também falou da sua vida como cantor de rap cristão, como tinha feito anteriormente no programa ‘Vamos’ do canal espanhol Movistar. O ponta-de-lança já lançou um álbum da sua autoria, com músicas que compôs durante um período da carreira em que teve de fazer duas cirurgias, que o retiraram dos relvados por vários meses.

Jackson Martínez deixou o Portimonense na época passada e ainda não encontrou clube para dar seguimento à sua carreira.