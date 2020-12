Jackson Martínez termina carreira: «Decisão difícil de tomar mas a mais sábia»

Jackson Martínez colocou esta segunda-feira um ponto final na carreira. O avançado colombiano, de 34 anos, que em Portugal se destacou ao serviço do FC Porto, servindo o Portimonense nas duas últimas épocas, publicou uma longa mensagem no Instagram.





"Quero partilhar a minha decisão de acabar a carreira como jogador de futebol profissional, decisão difícil de tomar mas, por sua vez, a mais sábia.Desde a minha lesão no tornozelo, em 2015/2016, começou uma luta em que dei tudo de mim para voltar a jogar em condições favoráveis este desporto que tanto me apaixona, e mesmo que tenha voltado aos relvados depois de dois anos, foi muito difícil jogar como desejava. Dou graças a Deus por quem, através da sua palavra santa, tem sido a minha força.Obrigado aos clubes, treinadores, companheiros e seleção da Colômbia, por tudo que foi vivido. Obrigado à minha família, a todos que acompanharam e apoiaram a minha carreira, cada adepto, jornalista etc. Obrigado aos médicos fisioterapeutas que participaram em todos os tratamentos feitos. Queria escrever tantas coisas mas não terminaria. Simplesmente, obrigado.Romanos 8:28 - "E sabemos que, para os que amam Deus, todas as coisas cooperam para bem, isto é, para os que são chamados conforme o seu propósito. Fé não é ausência de problemas, fé verdadeira aplica-se apesar dos problemas."