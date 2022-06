Jadson marca e derrota Lucas Possignolo na abertura do campeonato chinês

O Shandong Taishan entrou com o pé direito na defesa do título chinês, ao bater por 1-0 o Zhejiang, na jornada de abertura do campeonato, num duelo que colocou frente a frente dois antigos defesas-centrais do Portimonense, Jadson e Lucas Possignolo. Foi Jadson a marcar o único golo da partida, aos 75 minutos.Os dois brasileiros, que formaram dupla no eixo da defesa do Portimonense durante cinco temporadas, foram adversários pela primeira vez. Jadson sagrou-se campeão e venceu a Taça da China na última época, enquanto Lucas Possignolo foi contratado pelo Zhejiang em abril último e fez o seu jogo de estreia.