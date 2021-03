Jaime Pacheco demitido do Zamalek apesar de liderar o campeonato egípcio

Jaime Pacheco foi despedido do comando técnico do Zamalek, apesar de liderar o campeonato egípcio (com mais seis pontos que o segundo classificado e também mais três jogos). O anúncio foi feito depois de um triunfo da formação do Cairo sobre o Ceramica Cleópatra, alcançado ontem. Patrice Carteron é o substituto, naquela que será a segunda passagem pelo clube.





O treinador português, refira-se, foi vice-campeão africano na temporada passada, perdendo a final da Liga dos Campeões daquele continente diante do Al-Ahly. Esta época, porém, falhou o apuramento para a fase a eliminar depois de dois empates e uma derrota na fase de grupos.