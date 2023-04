Jaime Pacheco perde final da Taça do Egito ao serviço do Pyramids

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Pyramids, treinado pelo português Jaime Pacheco, perdeu esta segunda-feira a oportunidade de conquistar pela primeira vez a Taça do Egito de futebol, ao perder a final com Al Ahly, por 2-1, após prolongamento.

Numa final da Taça ainda referente à última temporada, o Pyramids ainda se adiantou no marcador aos 72 minutos, pelo marroquino Walid El Karti, mas o Al Ahly empatou dois minutos depois por Kahraba.

Já no prolongamento, Hamdi Fathi deu, aos 105 minutos, a vitória ao Al Ahly, que ficou reduzido a 10 jogadores aos 117, depois de Mohamed Abdelmonem ter visto o cartão vermelho direto.

O Pyramids, fundado há apenas 15 anos, continua sem vencer um troféu, apesar de ter já duas finais da Taça e de ter sido segundo classificado do último campeonato.

O Ah Ahly, atual vice-campeão africano, aumentou o recorde de troféus na Taça do Egito, ao conquistar pela 36.ª vez a prova, ficando com mais oito do que o Zamalek.