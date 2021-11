James Rodríguez obrigado a cancelar jantares em São Paulo pela Federação colombiana

James Rodríguez está de regresso à seleção colombiana um ano depois, mas o médio do Al-Rayyan foi notícia no Brasil, próximo adversário dos colombianos na qualificação para o Mundial'2022, por outros motivos. De acordo com o 'Globe Esporte', o ex-jogador do FC Porto tinha dois jantares privados marcados em São Paulo, mas acabou por desmarcar após ser questionado pela Federação colombiana.James Rodríguez aterrou em terras brasileiras dois dias antes do início da concentração da formação colombiana naquele país, o que lhe garantia duas noites de folga. Contudo, teve de cancelar os dois jantares, a pedido de alguns dirigentes da Federação colombiana para se concentrar no jogo. Segundo a mesma publicação, o jogador de 30 anos tinha ainda em mente alugar um helicóptero."James já tinha feito reservas e até alugou um helicóptero para levá-lo de Atibaia, onde está concentrada a seleção nacional, para levá-lo para a capital. James desembarcou em Guarulhos por volta das 20h15 da última quarta-feira. Nesse mesmo dia, faria um dos jantares. O outro seria na sexta-feira, também em São Paulo. A Federação descobriu e entrou em contato com o jogador para pedir informações sobre os compromissos. James decidiu cancelar os jantares privados, nos quais ia ter a companhia de mais um homem", revelou o 'Globe Esporte'.