James Rodríguez recorda passagem pelo Qatar: «Diziam-me que não podia tomar banho nu...»

Atualmente no Brasil, ao serviço do São Paulo, James Rodríguez registou uma breve passagem pelo Al Rayyan do Qatar em 2021/22, período que recordou em entrevista à 'Globo' e do qual... não tem boas memórias."A vida e a cultura no Qatar são muito difíceis, foi um país ao qual tive dificuldades para me adaptar. No futebol toda a gente toma banho nua, mas os meus companheiros de equipa diziam-me: 'Não podes fazer isso assim'. Tive medo. Toda a gente come com as mãos e isso também foi difícil para mim. Davam-me comida e eu respondia: 'Não, obrigado'. Pedia talheres e diziam-me para comer com a mão, ao que eu respondia: 'Vocês são loucos, não vou comer com as mãos'", referiu.Recorde-se que James Rodríguez, que jogou no FC Porto entre 2010 e 2013, deixou o Al Rayyan em setembro de 2022 para rumar ao Olympiacos , onde também ficou uma temporada, até abril deste ano. Em julho mudou-se para o Brasileirão a custo zero.