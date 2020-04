Jamie Carragher e o 'barrete' Fernando Torres: «Sabia que tínhamos enganado o Chelsea»

No inverno de 2011, Roman Abramovich realizou mais uma das suas loucuras para reforçar o Chelsea. O milionário russo pagou 58,5 milhões ao Liverpool pelo passe de Fernando Torres que, na época, era um dos avançados mais produtivos na Premier League.





Agora afastados da competição, Jamie Carragher, que fez toda a carreira no Liverpool, e o antigo capitão do Chelsea, John Terry, abordaram este assunto na 'Sky Sports', e apresentaram diferentes opiniões sobre a aposta do proprietário do clube londrino."Não pude acreditar. Quero dizer, sabia que tínhamos enganado o Chelsea. Joguei com Torres o ano todo e ele, na época, já era uma sombra de si mesmo. Acho que durante 18 meses em Liverpool ele conseguiu ser o melhor avançado do Mundo. Eu acredito que o dono do Chelsea se lembrou que ele lhes tinha marcado dois golos nessa época...suponho que a decisão de contratá-lo foi provavelmente feita por Roman Abramovich. 58.5 milhões de libras eram muito dinheiro e nós ficámos em choque. A partida de Torres deixou-nos mas não podíamos acreditar que eles nos deram 50 milhões por ele", recordou o antigo capitão do Liverpool que viu o tempo dar-lhe razão pois o avançado nunca repetiu o mesmo rendimento em Londres.John Terry, por seu lado, optou por recordar as exibições que o espanhol realizava...especialmente frente ao Chelsea. "Odiávamos jogar contra ele pois marcava-nos sempre, fosse em Anfield ou Stamford Bridge. Quando nos disseram que ele vinha pensei que seríamos capazes de dominar a Premier League nos próximos cinco anos", referiu o internacional inglês que acabou por falhar nesta previsão.Refira-se que com o dinheiro ganho com a venda do passe de Fernando Torres, o Liverpool comprou Luis Suárez ao Ajax por 26 milhões de euros, e Andy Carroll ao Newcastle por mais 41 milhões de euros.