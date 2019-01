Japão opera reviravolta na estreia na Taça da Ásia com reforço do Portimonense a titular

O guarda-redes Shuichi Gonda (ex-Sagan Tosu), de 29 anos, que já se comprometeu com o Portimonense por duas épocas e meia, foi titular esta quarta-feira na vitória do Japão diante do Turquemenistão, por 3-2, no jogo que marcou a estreia das duas equipas na fase final da Taça da Ásia, a decorrer nos Emirados Árabes Unidos.Gonda, que se apresentará em Portimão depois de concluída a participação japonesa na Taça da Ásia, esteve infeliz na primeira parte, cabendo-lhe responsabilidades no golo do Turquemenistão, num remate de muito longe desferido por Amanov (26'). No segundo tempo o guarda-redes viria a cometer a falta que esteve na origem do 3-2, ao travar um adversário que surgiu isolado, vendo o cartão amarelo.A perder ao intervalo, o Japão acelerou o ritmo de jogo depois do descanso e operou a reviravolta no marcador, com golos de Osako (56' e 60') e Doan (71'), mas o penálti convertido por Atayev (79') deixou o jogo em aberto até final.Recorde-se que Nakajima, extremo do Portimonense, foi afastado à última hora da seleção do Japão, depois de lhe ter sido detetada uma lesão muscular na perna direita, que obriga a uma paragem de cerca de três semanas. O jogador já se encontra em Portimão, a recuperar.