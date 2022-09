Japão vence os Estados Unidos com assistência de Morita

Morita esteve em plano de destaque na vitória do Japão diante dos Estados Unidos, por 2-0, num particular que realizado na tarde desta sexta-feira, em Düsseldorf, na Alemanha.O médio do Sporting, de 27 anos, recebeu a confiança do selecionador nipónico, Hajime Moriyasu, e foi titular no meio-campo. Aos 24 minutos, assistiu o golo inaugural, da autoria de Kamada, e foi elogiado pela imprensa local devido à exibição que realizou ao longo dos 90 minutos.A este propósito, refira-se que Mitoma fechou as contas do jogo, aos 88 minutos. O Japão volta a entrar em campo na terça-feira, desta feita contra o Equador.