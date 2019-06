Jardel lembra problemas com drogas: «Consumia nas férias porque não havia antidoping»

Mário Jardel abordou esta segunda-feira, em entrevista ao canal de youtube Pilhado, os seus problemas com as drogas no passado, admitindo que tudo começou quando estava a atuar na Europa. Nessa altura, explica, consumia estupefacientes nas férias, já que não tinha de enfrentar controlos antidoping. Já limpo ("Estou limpo. Nunca mais, amén!"), o antigo avançado assume que a sua esposa tem sido fundamental."Por que comecei? Por curiosidade... Ofereceram-me e experimentei. Experimentei na Europa, quando ainda jogava. Usei, voltei, usei... Era nas férias só, porque não tinha [controlo] antidoping. Não quero isso para os meus fãs. Quero fazer o trabalho social pelo desporto, ter apoio deles e resgatar vidas à conta disso", disse o antigo jogador de FC Porto e Sporting, agora com 45 anos.Na mesma entrevista, Jardel admitiu que o "futebol tem muita cilada" e revelou que em 2015 atravessou por uma depressão em face dos seus problemas com as drogas. "Tens muito dinheiro e existem umas ciladas, amizades, tentações e curiosidades", explicou.