Jardim e Paulo Fonseca estudam troca de 'cromos' de ataque

A imprensa francesa anuncia, esta terça-feira, que o Monaco está muito perto de oferecer 20 milhões de euros à AS Roma para a contratação do bósnio Edin Dzeko. Incluído no negócio estaria ainda Radamel Falcão. O avançado colombiano, de 33 anos, seria a moeda de troca para concluir a negociação entre os dois clubes.





Caso se confirme a troca de avançados entre Leonardo Jardim e Paulo Fonseca, técnicos de Monaco e AS Roma, respetivamente, seria o quinto clube europeu da carreira do ex-portista, que conta com passagens por River Plate, Atlético Madrid, Manchester United e Chelsea.Os dois avançados estão em final de contrato - findam a junho de 2020 -, pelo que, esta seria a única forma de oferecer alguma rentabilidade financeira aos dois emblemas.