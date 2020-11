Javier Mascherano anuncia o fim da carreira

Javier Mascherano, médio argentino de 36 anos, anunciou a sua retirada do futebol profissional, em conferência de imprensa após o final do encontro entre o Estudiantes de la Plata e Argentinos Juniors, no qual a sua equipa perdeu por 1-0.





Javier @Mascherano "Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente, quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad que de terminar mi carrera en Argentina" pic.twitter.com/UDU3WHwRb4 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 15, 2020

"Quero dizer que hoje me retiro do futebol profissional. Quero agradecer a este clube que me deu a oportunidade de terminar a carreira na Argentina", referiu.Mascherano representou grandes clubes mundiais e com isso conquistou inúmeros títulos na sua carreira profissional que se iniciou aos 19 anos, ou seja, há 17 anos que o médio encantava os adeptos de futebol.O agora ex-médio ainda explicou o que o fez tomar esta decisão. "É o melhor momento para colocar um ponto final na minha carreira devido às sensações que tenho tido. Muitas coisas se passaram nestes últimos meses que fizeram com que, a nível pessoal, tivesse pensado nisso durante este período e o mais correto é terminar hoje [este domingo]", revelou.Recorde-se que Javier Mascherano conquistou duas medalhas de ouro olímpicas ao serviço da seleção da Argentina, em Atenas 2004 e Beiijing 2008. Ainda ao nível da seleção foi vice-campeão do Mundo no Brasil'2014. Pelo River Plate conquistou o campeonato argentino e pelo Corinthians um campeonato brasileiro. Já pelo Barcelona somou 19 títulos: cinco ligas, cinco Taças do Rei, quatro Supertaças, duas Ligas dos Campeões, duas Supertaças Europeias e um Mundial de Clubes. Apesar de ter passado quatro temporadas e meia ao serviço do Liverpool, em Inglaterra, apenas venceu uma Supertaça inglesa pelos 'Reds'.