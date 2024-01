Javier Pastore perto da retirada: «Seria um milagre se voltasse a jogar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Javier Pastore pode estar perto de terminar a sua carreira. O jogador argentino, de 34 anos, não atravessa a melhor fase a nível de condição física e terá que ser novamente submetido a uma cirurgia.

"Tenho que ser operado à anca. Vou fazer isso para ter uma vida melhor e não sentir mais dores. Tenho que acabar com isto, não é agradável", explicou o médio numa entrevista à Prime Video de França. "Este verão verei como me sinto e se posso continuar a jogar. Seria um milagre se voltasse ao futebol, mas nunca se sabe", acrescentou Pastore em relação ao seu futuro profissional.

O médio argentino está sem clube desde julho de 2023, altura em que rescindiu com o Qatar SC, emblema que representou apenas durante meio ano. Recorde-se que Pastore antingiu o ponto mais alto ao serviço do PSG, entre 2011 e 2018. No clube francês venceu 5 campeonatos, 4 Taças de França, 5 Taças da Liga e 5 Supertaças.