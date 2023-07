Jean Onana assina pelo Besiktas

Jean Onana, médio camaronês que passou pelos sub-23 do Leixões, tem malas feitas para nova experiência no futebol europeu, desta feita no futebol turco, onde vai representar o Besiktas.O internacional camaronês de 23 anos participou na campanha memorável do Lens que culminou com a vice-liderança no campeonato, a apenas um ponto do colosso PSG. Recorde-se que o jogador chegou a França para representar o Lille, somando um empréstimo para o RE Mouscron, antes de representar o Bordeaux, clube que o vendeu ao Lens.