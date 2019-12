Jefferson pode estar a caminho do México

Jefferson, que terminou contrato com o Sporting no final da temporada transata, pode estar a caminho do campeonato mexicano. De acordo com a imprensa local, o lateral-esquerdo canarinho, de 31 anos, foi alvo de abordagens de três equipas mexicanas da LIGA MX: Pumas, Nexaca e Querétaro.





O lateral, em entrevista a Record , confessou o desejo de permanecer na Europa mas pode aceitar novo desafio na carreira.