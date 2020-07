Jeonbuk de José Morais empata e coloca liderança da liga sul-coreana em risco

O Jeonbuk, treinado pelo português José Morais, colocou este sábado em risco a liderança da Liga sul-coreana ao empatar a dois golos com o Seongnam, em jogo da 11.ª jornada da prova.

A equipa de José Morais, que na semana passada perdeu por 1-0 no reduto do Sangju Sangmu, depois de uma série de cinco triunfos consecutivos, soma agora 25 pontos, menos dois do que o Ulsan, segundo classificado, que no domingo recebe o Daegu.

Na receção ao Seongnam, o Jeonbuk chegou ao intervalo a perder por 2-0, na sequência dos golos de Lee Jae-Won, aos quatro minutos, e Park Tae-Jun, aos 45+3.

A formação do técnico português repôs a igualdade com golos de Han Kyo-Won (55) e Lee Seung-Ki (64).

Na próxima jornada, o Jeonbuk defronta o Incheon, lanterna-vermelha da prova.