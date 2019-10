Jeonbuk de José Morais empata e deixa escapar Ulsan na liderança na Coreia do Sul

O bicampeão Jeonbuk Motors, treinado pelo português José Morais, empatou esta quinta-feira 1-1 na visita ao Gyeongnam e viu escapar o Ulsan Hyundai na liderança do campeonato sul-coreano de futebol.A uma jornada do final da fase regular, o Jeonbuk esteve a vencer por 1-0, graças a um golo de Kwon Kyung-Won, aos 68 minutos, mas consentiu a igualdade a um minuto do fim, consumada por Kim Joon-Beom.Ulsan e Jeonbuk disputaram jogos em atraso da 30.ª jornada, com os primeiros a vencerem na quarta-feira o Gangwon, por 2-0, isolando-se na liderança, com 69 pontos, mais dois do que a equipa de José Morais, que tem agora 67.No fim de semana, os dois clubes disputam a última ronda da fase regular, no final da qual os seis primeiros disputam a fase de campeão, na qual apenas Ulsan e Jeonbuk deverão lutar pelo título.