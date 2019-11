Jeonbuk, de José Morais, empata e deixa Ulsan a um ponto do título na Coreia do Sul

O Jeonbuk, bicampeão sul-coreano de futebol, treinado pelo português José Morais, empatou este sábado 1-1 no terreno do líder Ulsan, que ficou a um ponto do título.

Em jogo da quarta e penúltima jornada da fase de apuramento de campeão, Kim Jin-Su, deu vantagem ao Jeonbuk, aos 50 minutos, mas o holandês Bulthuis, aos 71, empatou para os anfitriões.

Com este resultado, o Jeonbuk permanece no segundo lugar, com 76 pontos, menos três do que o Ulsan, que só necessita de um empate na receção ao Pohang Steelers, para reconquistar o título, que já arrecadou em 1996 e 2005.

Na próxima jornada, em 01 de dezembro, a formação orientada por Morais recebe o Gangwon, necessitando, para somar o sétimo título do seu historial, de vencer e que o Ulsan não pontue.