Jeonbuk de José Morais empata perante o último classificado da Liga sul-coreana

O Jeonbuk, campeão sul-coreano e treinado pelo português José Morais, voltou este domingo a perder pontos no campeonato da Coreia do Sul, ao empatar 1-1 com o Incheon, 12.º e último classificado.

O empate elevou para três os jogos consecutivos sem vencer do Jeonbuk (com dois empates e uma derrota), permitindo que o Ulsan, que hoje venceu o Gangwon (1-0), aumentasse a vantagem na liderança do campeonato para três pontos.

Em Incheon, frente a uma equipa que não tem uma única vitória (quatro empates e oito derrotas), a equipa de José Morais já perdia aos seis minutos, graças a um golo de Ji Eon-Hak, e só evitou a derrota com o golo do empate de Lee Seung-Ki, aos 78.