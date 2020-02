Jeonbuk de José Morais entra a perder na Liga dos Campeões asiática

Os sul-coreanos do Jeonbuk, treinados pelo português José Morais, estrearam-se esta quarta-feira com uma derrota na Liga dos Campeões asiática, ao perderem em casa com os japoneses do Yokohama Marinos por 2-1.

Em jogo da primeira jornada do grupo H, o campeão sul-coreano já estava a perder ao intervalo por 2-0, graças a um golo de Keita Endo, aos 32 minutos, e um autogolo de Kim Jin-Su, aos 37'.

Na segunda parte, a situação agravou-se para o Jeonbuk, com a expulsão de Son Joon-Ho, por duplo amarelo, aos 69 minutos, mas a equipa ainda reduziu por Cho Kyu-Sung, aos 80', antes de nova expulsão, de Lee Yong, aos 82'.

Em Jeonju, os espetadores no World Cup Stadium tinham a obrigatoriedade de entrarem de máscara e apresentarem uma temperatura inferior a 37,5 graus, como medida de prevenção em relação ao surto do Covid-19, o novo coronavírus.

No grupo H da Liga dos Campeões Asiáticos, o Jeonbuk é igualmente adversário do Shanghai SIPG, do também português Vítor Pereira, e dos australianos do Sydney FC.

O número de mortos na China continental devido ao novo surto aumentou para 1.113, informou esta quarta-feira a Comissão Nacional de Saúde chinesa. O número total de casos confirmados é de 44.653, segundo a mesma fonte.