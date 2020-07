Jeonbuk de José Morais falha penálti e perde com Sangju Sangmu

O Jeonbuk, de José Morais, ficou este domingo com a liderança da Liga sul-coreana presa por apenas um ponto, ao perder por 1-0 no reduto do Sangju Sangmu, em encontro da 10.ª jornada.

Os comandados do treinador português, que vinham cinco triunfos consecutivos, a última no reduto do segundo colocado, o Ulsan Hyundai (2-0), perdeu por culpa de uma grande penalidade concretizada por Kang Sang-woo, aos 77 minutos.

Antes, aos 53 minutos, o Jeonbuk teve uma soberana ocasião para se adiantar no marcador, mas Lee Dong-Gook desperdiçou um penálti.

Na classificação, o onze de José Morais manteve-se, assim, com 24 pontos, contra 23 do Ulsan Hyundai, que no sábado bateu em casa o Incheon por 4-1, e 20 do Sangju Sangmu.