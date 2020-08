Jeonbuk de José Morais perde e atrasa-se na corrida à liderança do campeonato sul-coreano

O Jeonbuk, do português José Morais, perdeu este domingo na receção ao Gangwon por 2-1, em jogo da 18.ª jornada do campeonato sul-coreano, atrasando-se desta forma na corrida pela liderança da prova, depois do Ulsan Hyundai ter vencido o Seoul por 3-0.





Os golos do encontro surgiram todos na 2.ª parte, com Ji-Hyun Kim, aos 76 minutos, a colocar os visitantes na frente do marcador. Kyo-Won Han, aos 88', ainda empatou para a equipa de José Morais, mas já nos descontos, Ji-Hyun Kim, aos 90+3', voltou a marcar e ofereceu os três pontos ao Gangwon, fixando o 2-1 final.Com este resultado, o Jeonbuk, que ocupa o 2.º lugar da tabela, mantém os 41 pontos, estando agora a 4 do líder Ulsan Hyndai, que soma 45. Já o Gangwon é 6.º classificado com 21.