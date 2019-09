Jeonbuk de José Morais reforça liderança na Coreia do Sul

O Jeonbuk, orientado pelo treinador português José Morais, reforçou este sábado a liderança do campeonato de futebol da Coreia do Sul, ao bater em casa o Sangju Sangmu por 2-1, em encontro da 29.ª ronda.





O brasileiro Ricardo Lopes, aos 42 minutos, e Lee Dong-Gook, aos 86, apontaram os tentos do conjunto liderado pelo técnico luso, enquanto Kim Gun-Hee marcou para os forasteiros, aos 73.Na tabela, o Jeonbuk passou a contar mais três pontos do que o Ulsan Hyundai, segundo classificado, que se ficou por uma igualdade a três golos no reduto do Gyeongnam, por culpa de uma penálti do sérvio Urros Deric, aos 90+2 minutos.