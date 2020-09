Jeonbuk de José Morais sofre 2.ª derrota consecutiva no campeonato sul-coreano

O Jeonbuk, orientado por José Morais, perdeu este sábado no terreno do Seongnam por 2-0, em jogo da 19.ª jornada do campeonato sul-coreano.





Os golos de In-Soo Yu (30') e Tae-Jun Park (52') valeram o triunfo do conjunto da casa, algo que complica as contas do Jeonbuk que pode ver o Ulsan Hyndai fugir na liderança do campeonato, em caso de triunfo na receção ao Gwangju, encontro que está agendado para este domingo.Com este resultado, a equipa de José Morais mantém-se no 2.º lugar com 41 pontos, enquanto o Seongnam sobe provispriamente à 7.ª posição da tabela, contabilizando agora 21 pontos.