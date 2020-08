Jeonbuk de José Morais soma 4.ª vitória consecutiva no campeonato

O Jeonbuk, do português José Morais, venceu este sábado no terreno do Suwon por 3-1, em jogo da 16.ª jornada do campeonato sul-coreano de futebol, mantendo-se desta forma a um ponto do líder Ulsan Hyundai, que derrotou o Pohang por 2-0.





Kyo-Won Han , aos 26 minutos, colocou a formação visitante em vantagem, ampliada por Bo-Kyung Kim , aos 33'. Já na segunda parte, Gustavo, aos 70', fez o terceiro golo do Jeonbuk, sendo que o Suwon ainda reduziu por intermédio de Adam Taggart, quando decorria o minuto 89.Com este resultado, o Jeonbuk passa a somar 38 pontos, mantendo-se no 2.º lugar do campeonato, a um ponto do líder Ulsan Hyundai. O Suwon é 11.º com 14.