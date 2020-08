Jeonbuk de José Morais soma 6.ª vitória consecutiva no campeonato sul-coreano

O Jeonbuk, do português José Morais, venceu este domingo o Sangju Sangmu por 2-1, em jogo da 17.ª jornada do campeonato sul-coreano, mantendo-se desta forma a um ponto do líder Ulsan Hyndai.





Entrou bem a formação da casa, que logo aos 3 minutos se adiantou no marcador por intermédio de Sung-Yoon Lee. Respondeu o Sangju Sangmu, aos 14 minutos, com o golo do empate a ser apontado por Hyun-Gyu Oh. Quando já se pensava que o Jeonbuk iria marcar passo, apareceu Gustavo. O avançado brasileiro ofereceu o triunfo à equipa de José Morais, aos 88 minutos, fixando o 2-1 final.Com este resultado, o Jeonbuk, que é 2.º classificado, passa a somar 41 pontos. Já o Sangju Sangmu ocupa a 3.ª posição da tabela, com 28.