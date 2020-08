Jeonbuk, de José Morais, vence e iguala provisoriamente o líder

O Jeonbuk Motors, treinado pelo português José Morais, venceu este sábado por 2-1 na receção ao Pohang, na 14.ª jornada do campeonato sul-coreano de futebol, e juntou-se provisoriamente ao líder Ulsan Hyundai, que tem um jogo a menos.

Na primeira jornada disputada com adeptos nos estádios, em número limitado e cumprindo um rigoroso protocolo sanitário, a equipa visitante, terceira da tabela e que jogou reduzida a 10 desde os 31 minutos, devido à expulsão de Palácios, adiantou-se no marcador aos 55 minutos, com um golo de Min-Kyu Song.

Os golos da equipa de José Morais, que colocam a equipa em igualdade pontual (32) como o líder da prova, que no domingo visita o Busan, foram apontados aos 61 e 70 minutos, por Jun-Ho Son e Bo-Kyung Kim, respetivamente.