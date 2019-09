Jeonbuk Motors de José Morais perde jogo e liderança isolada do campeonato sul-coreano

O Jeonbuk Motors, treinado pelo português José Morais, perdeu esta quarta-feira por 2-0 na receção ao Daegu, em jogo da 31.ª jornada do campeonato sul-coreano, e foi apanhado pelo Ulsan Hyundai na liderança da prova.Os visitantes inauguraram o marcador aos 43 minutos, por intermédio do brasileiro Edgar Silva - avançado que já passou pelo futebol português -, na conversão de um penálti, e fecharam a contagem em período de compensação, aos 90+3', através do compatriota Cesinha.O bicampeão sul-coreano, que sofreu a terceira derrota no campeonato, poderia ter restabelecido a igualdade aos 54 minutos, mas o avançado Lee Dong-Gook desperdiçou um penálti.A equipa treinada por José Morais foi igualada no topo da classificação pelo Ulsan Hyundai, que se impôs pela mesma margem no estádio do Suwon Bluewings, graças aos golos marcados pelo médio Kim In-Sung, aos 49 minutos, e pelo avançado Lee Keun-Ho, aos 90+1'.