Jeonbuk Motors de José Morais regressa à liderança na Coreia do Sul

O Jeonbuk Motors, treinado pelo português José Morais, regressou este domingo à liderança do campeonato sul-coreano de futebol, ao vencer por 2-0 na visita ao FC Seoul, em jogo da 28.ª jornada, aproveitando novo empate do Ulsan.





O bicampeão sul-coreano decidiu o encontro na primeira parte, com os golos dos brasileiros Samuel e Ricardo Lopes, aos oito e 23 minutos, respetivamente.A equipa orientada por José Morais retomou o primeiro lugar do campeonato, com um ponto de vantagem sobre o Ulsan, único rival na luta pelo título, que hoje empatou 3-3 no terreno do Incheon United.