Jeonbuk Motors de José Morais volta à liderança na Coreia do Sul

O Jeonbuk Motors, treinado pelo português José Morais, venceu esta quarta-feira na visita ao Daegu, por 4-1, em jogo da 20.ª jornada do campeonato sul-coreano de futebol, subindo à liderança da prova.O Jeonbuk soma agora 44 pontos, mais um do que o Ulsan Hyundai, que caiu para a segunda posição, mas tem menos um jogo disputado. Na 21.ª jornada, no domingo, as duas equipas defrontam-se no estádio do Jeonbuk.Hoje, em Daegu, José Morais acabou por ter um jogo tranquilo, em que chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos madrugadores, de Moon Seon-Min, aos dois minutos, e Jung Hyuk, aos quatro.Na segunda parte, o Daegu, quinto classificado, ainda reduziu, por Cesinha, aos 53, de penálti, mas o Jeonbuk voltou a marcar, com Moon Seon-Min a chegar ao 'hat-trick', aos 55 e 76 minutos, com o último golo a ser marcado já com o Daegu reduzido a dez jogadores, devido à expulsão de Choi Young-Eun.