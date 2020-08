Jeonbuk soma 11.ª vitória no campeonato e aproxima-se da liderança

O Jeonbuk, orientado por José Morais, venceu este sábado no terreno do Daegu por 2-0, em jogo da 15.ª jornada do campeonato sul-coreano de futebol, aproximando-se do líder Ulsan Hyndai, que empatou 0-0 na receção ao Suwon.





Bo-Kyung Kim com um bis, aos 31 e 44 minutos respetivamente, ofereceu o triunfo aos tricampeões nacionais, que somam desta forma a 11.ª vitória no campeonato.A equipa de José Morais mantém o 2.º lugar, contabilizando agora 35 pontos, menos um que o Ulsan Hyndai, que lidera a prova com 36.