Jesse Lingard assina pelo FC Seul

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por FC SEOUL (@fcseoul)

Jesse Lingard, extremo inglês de 31 anos formado no Manchester United, foi apresentado como novo jogador do FC Seul e vai jogar na Liga da Coreia do Sul nas próximas duas temporadas, com opção para uma terceira, segundo revela esta quinta-feira a imprensa inglesa."Estou ansioso por voltar ao campo e ganhar com o FC Seul porque sou um vencedor e um competidor nato. Quero ganhar troféus enquanto estiver aqui", explicou o jogador, que na época passada vestiu a camisola do Nottinhgam Forest, encontrando-se desempregado desde o verão.