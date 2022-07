Jesualdo Ferreira conquista a Taça do Egito

O Zamalek de Jesualdo Ferreira conquistou esta quinta-feira a Taça do Egito ao derrotar o Al-Ahly de Ricardo Soares por 2-0 na final da competição.

O triunfo começou a desenhar-se desde cedo no marcador, com Zizo a inaugurar a contagem logo ao minuto 6, a passe de Jaziri. Um minuto depois da meia hora de jogo (31'), Zizo viria a servir Emam Ashour para o 2-0, resultado que viria a manter-se até ao minuto 55, altura em que Hassan reduziu para o Al-Ahly e fechou as contas do jogo.

Trata-se da segunda conquista do experiente treinador português naquela prova (a primeira foi em 2014/15) e a terceira no país africano, todas ao comando do Zamalek, clube com o qual levantou ainda um troféu de campeão nacional (2014/15). Já Ricardo Soares 'morre na praia', naquela que foi a sua primeira final pelo histórico emblema do Cairo.