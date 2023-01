Jesualdo Ferreira continua em crise no Zamalek e pode estar na porta de saída

O Zamalek, de Jesualdo Ferreira, averbou esta terça-feira o quinto jogo seguido sem vencer na Liga egípcia de futebol, ao perder na visita ao Ghazl El Mehalla, enquanto o Pyramids voltou a vencer sob o comando de Jaime Pacheco.

Em jogo da 15.ª jornada, o Zamalek foi derrotado por 2-1, com Gabriel Orok (4 minutos) e Ahmed Nadery (19') a assinarem os tentos dos anfitriões, antes de Zizo reduzir para o atual campeão do Egito, de grande penalidade (62').

Com três derrotas e dois empates nos últimos cinco encontros do campeonato, a formação comandada por Jesualdo Ferreira caiu para o quinto lugar da competição, com 26 pontos, já a 11 de distância do líder Al Ahly, que bateu o National Bank Egypt (1-0).

Este desaire poderá colocar Jesualdo Ferreira na porta de saída do Zamalek, depois de o presidente do clube, Mortada Mansour, ter afirmado, segundo a imprensa egípcia, que a direção tinha votado por unanimidade o despedimento do português após a derrota com o Al Ahly (0-3) e que a situação seria avaliada nos três jogos seguintes.

O português regressou ao Zamalek em agosto do ano passado - depois de uma primeira passagem em 2015 -- tendo conquistado um título de campeão e uma Taça do Egito.

Já o Pyramids alcançou a terceira vitória em quatro jogos sob o comando de Jaime Pacheco, por 2-1, sobre o Smouha, e segue no terceiro posto, com 30 pontos. Ramadan Sobhi (16 minutos) e Mostafa Fathi (56') marcaram para os visitantes, sendo que, pelo meio, Hussein Faisal (30') ainda empatou o jogo.