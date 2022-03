Jesualdo Ferreira de regresso ao Zamalek

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jesualdo Ferreira é o novo treinador do Zamalek. O clube egípcio anunciou hoje nas suas redes sociais a chegada do treinador, de 75 anos, que regressa ao ativo depois de comandar o Boavista na época passada.O experiente técnico já tinha comandado o Zamalek entre fevereiro e novembro de 2015, conquistando um campeonato e uma Taça do Egito.