Jesualdo Ferreira é líder isolado no Qatar

O Al Sadd, orientado pelo português Jesualdo Ferreira, venceu (3-1) na receção ao Al Duhail e destronou o rival, assumindo a liderança isolada da Primeira Liga do Qatar com dois pontos de vantagem.Este foi o sétimo triunfo consecutivo dos comandados de Jesualdo Ferreira... uma vitória que coloca fim à série positiva do Al Duhail, que não perdia para as competições internas desde setembro de 2017, quando perdeu precisamente com o Al Sadd do técnico português.Com o português Pedro Correia e o internacional espanhol Xavi a titulares, o Al Sadd viu os forasteiros adiantarem-se logo aos seis minutos com um golo de El Arabi. A turma de Jesualdo Ferreira não demorou muito a responder e restabeleceu a igualdade aos 9 minutos, beneficiando de um auto-golo de Lucas Mendes. Ainda assim, a vitória chegaria já perto do fim, quando El Arabi (89') e Bounedjah (90'+4) fixaram o resultado final.O Al Sadd lidera assim a Primeira Liga do Qatar com 38 pontos, mais dois do que o Al Duhail, que está na segunda posição com 36 pontos.