Jesualdo Ferreira perto do título no Egito

Jesualdo Ferreira está a apenas dois pontos de se sagrar campeão egípcio. Ontem, o Zamalek somou o 10º triunfo consecutivo no campeonato, desta feita na visita ao terreno do Pharco de Nuno Almeida (0-1), em jogo da 31ª jornada, com um golo de Majeed Abdul (8’), após um passe de Zizo, que já atuou no Moreirense e Nacional.

Com este resultado, o Zamalek segue isolado na liderança com 75 pontos, com mais 10 que o Pyramids (recebe o Smouha) e 12 que o Al Ahly, de Ricardo Soares (recebe o Ismaily). Isto quando estão por disputar três jornadas, ou seja, nove pontos.

"Parabéns aos jogadores mais jovens e também aos mais experientes do Zamalek. Um jogo separa-nos de conquistar a liga. Trabalhámos muito e obtivemos resultados inesperados", frisou o técnico de 76 anos.