Jesualdo Ferreira volta a deixar o comando do Zamalek

Jesualdo Ferreira já não é treinador do Zamalek. O treinador português de 76 anos, que na última temporada se sagrou campeão do Egito, não resistiu aos recentes maus resultados – nomeadamente à eliminação na Liga dos Campeões africana aos pés dos argelinos do Belouizdad, terminando no último lugar do grupo D – e chegou a um acordo para deixar o clube.Recorde-se que o técnico já havia abandonado o comando do emblema do Cairo no passado mês de janeiro, também devido ao insucesso desportivo, mas acabaria por regressar poucas semanas depois ao cargo a pedido do presidente Mortada Mansour. Agora, parece que o 'divórcio' será mesmo definitivo.