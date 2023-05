Jesus assume objetivo falhado mas atira: «Taça também é importante»

Jorge Jesus assumiu que o Fenerbahçe falhou um dos seus objetivos da temporada, ao ficar em segundo lugar no campeonato, atrás do Galatasaray , mas deixou claro na sua análise que os registos pontuais da sua equipa estão em linha com aquilo que os campeões costumam fazer. De resto, JJ não dá a época como fechada e lembra que ainda há uma final de Taça para disputar (diante do Istanbul Basaksehir)... e ganhar."Não conseguimos o nosso objetivo na Liga, mas temos mais um objetivo pela frente. A Taça também é importante. Em todos os países em que trabalhei as Taças são tão importantes como os campeonatos. Comparando com a primeira metade da época, tivemos mais pontos nesta. Aliás, a nossa pontuação foi similar à média dos campeões dos últimos anos. Não conseguimos ser campeões porque não fomos melhores do que o Galatasaray em certos períodos da época", lamentou o técnico português.E que balanço fará Jesus se ganhar a Taça da Turquia? "Aí vou olhar para esta época como a menos má. Além disso, queremos acabar a época com uma vitória diante do Galatasaray", assumiu, aludindo ao encontro da última jornada, precisamente diante dos rivais de cidade.A fechar, Jesus abordou ainda o seu futuro no Fenerbahçe, ainda que sem grandes revelações. "Isso não é importante, o que importa é o Fenerbahçe. Quando a Liga acabar, a minha situação irá ficar clara. Mas a única coisa que tenho na cabeça é acabar a época da melhor forma possível. O meu foco é ganhar o último jogo", disse.