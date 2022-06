Jesus começa aventura na Turquia com empate frente ao campeão macedónio

Jorge Jesus estreou-se esta quarta-feira no comando dos turcos do Fenerbahçe com um empate a dois golos num jogo particular com os macedónios do Shkupi, em Istambul.

O vice-campeão da Superliga turca, atrás do Trabzonspor, começou o teste de pré-temporada a perder, com um golo do nigeriano Adetunji, aos 13 minutos, tendo, três minutos depois, o brasileiro Lincoln (ex-Santa Clara) empatado. Adetunji voltou a colocar o campeão da Macedónia do Norte em vantagem, já na segunda parte, aos 47', com Gümüskaya a selar a igualdade, aos 83'.

O Fenerbahçe tem os primeiros jogos oficiais da época 2022/23 marcados para 19 e 27 de julho, frente aos ucranianos do Dínamo Kiev, que não competem desde dezembro de 2021, para a segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Antes, a equipa orientada por Jorge Jesus, que conta ainda com os lusos Bruma e Miguel Crespo, vai defrontar o campeão albanês, KF Tirana, também em Istambul, no sábado, e o Partisan Belgrado, na Sérvia, no dia 2 de julho.