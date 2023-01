Jesus e o triunfo sobre o último classificado: «Foi dos melhores jogos que o Fenerbahçe fez fora de casa»

O Fenerbahçe de Jorge Jesus bateu esta segunda-feira o último classificado do campeonato turco, o Ümraniyespor, por 2-1, com um autogolo já perto do minuto 90 e muita polémica com a equipa de arbitragem nos instantes finais do encontro.





Apesar de os três pontos tirem sido conquistados com muita dificuldade, Jorge Jesus mostrou-se satisfeito com a exibição dos seus jogadores, especialmente com os primeiros 45 minutos. "O que esperávamos aconteceu: um jogo difícil. Sabíamos que era importante ganhar. Os nossos rivais já jogaram todos e também ganharam. Fizemos uma primeira parte de muita qualidade. Foi dos melhores jogos que o Fenerbahçe fez fora [de casa] nos primeiros 45 minutos. Criámos várias situações de golo, não deixámos a equipa do Ümraniyespor criar oportunidades na primeira parte, pouco ou nada teve bola. Tivemos jogadas de muita qualidade, mas não fizemos golo. Tivemos três ou quatro oportunidades para fazer o golo e não o fizemos. Na segunda parte não tivemos iguais e o Ümraniyespor entrou no jogo, criou-nos dificuldades, apostou no contra-golpe. Mas acabámos por vencer porque esta equipa tem muita alma, joga sempre até ao último segundo e acredita sempre que pode dar a volta ao resultado e mais uma vez conseguimos. Parabéns aos jogadores do Fenerbahçe", começou por dizer o técnico luso, em declarações na conferência de imprensa."O Arda [Guler] não jogou porque sou eu quem toma as decisões, como é óbvio. Sou eu o treinador. Entendi que neste jogo a entrada do Emre Mor [fazia mais sentido] porque é um jogador muito forte no um contra um e podia criar-nos situações de vantagem. Aliás, no nosso segundo golo é o Mor que assiste o Valencia. Foi por esses motivos que ele não entrou. Achei que como o jogo estava que não tinha muito a ver com as características dele. Precisávamos de jogadores rápidos nas alas. Ainda sobre o Arda, o Arda já jogou mais minutos comigo este ano do que o ano passado todo e ainda falta toda a segunda volta do campeonato."Em relação ao estádio, se o Fenerbahçe não ganhasse aqui não poderia desculpar-se com o estádio. O estádio tem condições espetaculares, dentro das condições que tem. Receberam-nos muito bem, foram muito carinhosos, mas só falei porque como o Galatasaray e o Trabzonspor jogaram no estádio Olímpico, onde podiam ter estado 15 ou 20 mil [adeptos], que davam outro colorido ao jogo. Foi por causa disso que eu falei. Se fui mal interpretado, peço desculpa ao presidente do Ümraniyespor. Não foi o estádio que fez com que o Fenerbahçe não pudesse ter ganho este jogo. A relva estava espetacular. Não pus em dúvida o estádio nem o amor das pessoas pelo estádio, foi apenas uma opinião.""A equipa ganhou os jogos todos desde que houve a paragem, só perdeu com o Galatasaray, tem feito quase dois golos por jogo - não há jogos fáceis neste campeonato da Turquia. Os adversários já nos conhecem melhor, mas quando comecei esta conferência disse que este tinha sido dos melhores jogos do Fenerbahçe esta temporada fora de casa e portanto esses são bons indicadores. Com maior dificuldade ou não. Os outros adversários também ganham com dificuldade, nós não nos importamos muito com o que os outros fazem, mas praticamente não há jogos fáceis", terminou.