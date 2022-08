Jesus explica conversa com Onyekuru: «Estivemos para o contratar no Sporting»

Jorge Jesus explicou esta segunda-feira, em conferência de imprensa, o breve diálogo que teve com Henry Onyekuru durante a vitória do Fenerbahçe diante do Adana Demirspor (4-2) , frisando que chegou a tentar contratar o nigeriano quando treinava o Sporting."Conversa? São coisas do momento do jogo. O Onyekuru é um jogador que conheço há muitos anos. Quando ele jogava na Bélgica era um jovem, e quando eu treinava o Sporting estivemos para o contratar mas acabámos por não o fazer. Já o conheço muito bem. Tivemos uma conversa bonita de segundos entre jogador e treinador. Não se passou mais nada", referiu o técnico português.Recorde-se que com a vitória diante do Adana Demirspor, o Fenerbahçe de Jorge Jesus é líder do campeonato turco à passagem da 3.ª jornada.